Auto1 Group: Aktienrally und MDAX-Aufstieg – Jetzt investieren!

Die Auto1 Group, ein führender europäischer Online-Gebrauchtwagenhändler, erlebt derzeit eine beeindruckende Aktienrally, die im März 2024 begann und sich in den letzten Wochen weiter beschleunigte. Am Freitag stiegen die Aktien um 3,6 Prozent und übertrafen damit die 150-Prozent-Marke im Jahresvergleich. Der Kurs erreichte zeitweise 16,50 Euro, was das höchste Niveau seit Februar 2022 darstellt. Eine entscheidende Triebfeder für diesen Anstieg war die Neubewertung durch die Schweizer Großbank UBS, deren Analyst Jo Barnet-Lamb das Kursziel von 9,80 auf 20,50 Euro mehr als verdoppelte. Er sieht weiterhin Potenzial für die Aktie, das fast ein Viertel über dem aktuellen Kurs liegt.

Zusätzlich hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für Auto1 ebenfalls stark angehoben, von 9 auf 19 Euro, und die Einstufung von "Equal Weight" auf "Overweight" geändert. Analyst Andrew Ross hebt hervor, dass das Unternehmen die Bremsen löst und nun beschleunigt. Diese positiven Einschätzungen spiegeln sich in der allgemeinen Marktstimmung wider, die durch eine zunehmende Aktivität der Verbraucher auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt und eine erwartete Zinsabsenkung unterstützt wird. Diese Faktoren könnten das Volumenwachstum von Auto1 sowohl kurzfristig als auch mittelfristig begünstigen.