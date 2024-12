Tödlicher Angriff auf CEO von UnitedHealthcare: Polizei sucht Zeugen! In New York City ermitteln die Behörden nach den tödlichen Schüssen auf Brian Thompson, den CEO des milliardenschweren US-Versicherers UnitedHealthcare. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Nähe des Times Squares, wo der 50-Jährige …