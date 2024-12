Naturkatastrophen 2024: Schäden steigen auf alarmierende 320 Milliarden USD!

Im Jahr 2024 wird die weltweite Schadensbilanz durch Naturkatastrophen voraussichtlich 320 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Rückversicherer Swiss Re schätzt, dass die versicherten Schäden durch Naturkatastrophen 135 Milliarden US-Dollar betragen, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zu 115 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 darstellt. Dies markiert das fünfte Jahr in Folge, in dem die versicherten Schäden die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten.

Die Hauptursachen für die steigenden Schäden sind die zunehmende Wertkonzentration in städtischen Gebieten, das Wirtschaftswachstum und steigende Baukosten. Zudem wird der Einfluss des Klimawandels immer deutlicher, da er Bedingungen schafft, die viele der beobachteten Katastrophen begünstigen. Insbesondere die USA waren 2024 von zwei schweren Hurrikanen, Helene und Milton, betroffen, die zusammen geschätzte Schäden von fast 50 Milliarden US-Dollar verursachten. Darüber hinaus gab es eine hohe Frequenz schwerer Gewitterstürme, die weltweit Schäden von über 51 Milliarden US-Dollar anrichteten.