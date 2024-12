Union und FDP unterstützen CCS-Gesetz: Ein Schritt für Klimaschutz?

Die Union und die FDP haben ihre Unterstützung für das geplante Gesetz zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid (CO2) signalisiert, das noch vor den vorgezogenen Neuwahlen verabschiedet werden könnte. Jens Spahn, Fraktionsvize der CDU, äußerte im Bundestag, dass die rot-grüne Minderheitsregierung Interesse an einer Zusammenarbeit habe, um im Dezember Maßnahmen für Industrie und Klimaschutz zu beschließen. Er forderte die Koalition auf, das sogenannte CCS-Gesetz (Carbon Capture and Storage) in der nächsten Sitzung des Parlaments auf die Agenda zu setzen, und bot die Unterstützung der Union an.

Das CCS-Gesetz, das im September von der Ampel-Koalition eingebracht wurde, zielt darauf ab, die Klimaziele Deutschlands durch die Abscheidung und Speicherung von CO2 in größerem Maßstab zu erreichen. Geplant ist, das eingefangene CO2 in unterirdische Speicher, insbesondere in der Nordsee, zu transportieren. Dies betrifft vor allem schwer vermeidbare Emissionen aus der Kalk- und Zementproduktion.