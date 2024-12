'In Hamburg spielt die Musik' - Reeder Maersk will ausbauen Der dänische Reederei- und Logistikkonzern Maersk will seinen Standort in Hamburg ausbauen und neue Arbeitsplätze schaffen. "In Hamburg spielt die Musik, wenn es um die Logistik der Zukunft und um maritime Themen geht, speziell für Nordeuropa", …