Bahnstrecke Berlin und Hamburg soll wieder in Betrieb gehen Nach viermonatigen Bauarbeiten will die Deutsche Bahn die Strecke Berlin-Hamburg am Sonntag (15. Dezember) wieder in Betrieb nehmen. Damit endet nicht nur die zeitraubende Umleitung der Fernzüge über Uelzen (Niedersachsen) und Salzwedel …