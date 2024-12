Vorschlag für größere Deutschlandticket-Lösung

BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um die künftige Absicherung des Deutschlandtickets für Busse und Bahnen kommen Vorschläge für weitergehende Regelungen auf den Tisch. "Das Ticket hat das Leben der Menschen im Land einfacher und günstiger gemacht und sollte erhalten und noch weiter verbessert werden", sagte Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden der Deutschen Presse-Agentur. Ein gemeinsamer Vorschlag von SPD und Grünen im Bundestag sehe daher ein Streichen des Ablaufdatums der Ticketfinanzierung Ende 2025 vor.

Unionspolitiker warfen der Koalition vor, mit zusätzlichen Forderungen eine Einigung zu behindern. "Die Vorschläge, die uns SPD und Grüne vorgelegt haben, gehen klar über das hinaus, was die Unionsfraktion der Reste-Regierung signalisiert hat", sagte Fraktionsvize Ulrich Lange der dpa. CDU und CSU würden eine Übertragung der Restmittel aus 2023 und 2024 auf das Jahr 2025 mittragen, um die Finanzierung des Deutschlandtickets für 2025 zu sichern, so wie auch von den Ländern gewünscht. "Alles, was Vorfestlegungen über 2025 hinaus bedeutet, tragen wir nicht mit."