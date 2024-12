Schwarz-Grün im Bund nicht ausschließen

"Es ist völlig klar, dass wir mit der AfD keine Koalition eingehen. Und ich verstehe, dass die CDU mit den Grünen, wie sie sich jetzt auf Bundesebene und in der Ampel-Regierung präsentiert haben, nicht zusammenarbeiten will", erklärte Wegner.

Wegner weist auf schwarz-grüne Koalitionen hin



"Aber ich weise gerne darauf hin: Wir haben erfolgreiche schwarz-grüne Koalitionen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und eine grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg. Warum sollte man solche Bündnisse also generell ausschließen?"

Die Grünen im Bund müssten sich allerdings entscheiden, ob sie den Habeck-Kurs der vergangenen Jahre fortsetzen oder sich für eine pragmatische Politik entscheiden wollten.

"Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Unser Ziel muss ein Zweierbündnis auf Bundesebene sein", so der Berliner CDU-Landeschef. "Dreier-Koalitionen sind immer schwierig - das haben wir im Bund und zuvor auch in Berlin erlebt."

"Bundestagswahl ist noch nicht entschieden"



Gleichzeitig warnte Wegner vor der Einschätzung, der Wahlsieg seiner Partei sei eine sichere Sache: "Die Union hat sehr gute Chancen, die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 zu gewinnen. Aber die Bundestagswahl ist noch nicht entschieden", sagte er./ah/kr/DP/he