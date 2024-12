Tesla oder Mercedes – was bringt 2025?

Als Anbieter eines Börsenbriefs sind wir der Überzeugung, dass gerade bei DAX 20.000 und bei Bitcoin 100.000 eine Überprüfung und eine gute Aufstellung des privaten Depots für 2025 wichtig ist. Denn 2024 war ein Jahr, dass in Sachen Geldanlage nicht allzu kompliziert war. 2025 wird komplexer, so unsere Sicht. Daniel erläuterte dies in der DAX 20.000-Woche auch bei n-tv und wird dort auch ab Samstag wieder zu sehen sein.

Elon Musk war vor der US-Wahl all in und hat am Pokertisch einen Showdown erarbeitet wie man ihn aus dem James Bond Casino Royale kennt. Volles Risiko – all in. Bloß war sein Gegenspieler kein dubioser Krimineller sondern Kamala Harris. Ein Sieg der Demokratin wäre für Musk wenig amüsant gewesen. Seit Donald Trump als Wahlsieger in den USA aber feststeht hat Tesla mal eben ein paar Hundert Milliarden US-Dollar an Marktwert zugelegt und die Billion-Dollar-Marke geknackt. Unsere Abonnenten im Börsenbrief bei feingoldresearch.de – den wir Ihnen zu Weihnachten 2024 als SpezialAngebot für 2025 anbieten – waren einen Tag VOR der Wahl Donald Trumps genau darauf gebrieft worden – was in den klaren Trade-Ansagen „LONG TESLA und LONG Bitcoin“ zu sehen war. Wer bei uns dabei war, hatte ebenso viel Spaß und Ertrag wie Elon Musk.

Übrigens – unser Börsenbrief (seit 2012 im Markt fest etabliert) hat bei mehr als 1000 Abonnenten eine Treuequote von 94,8%. So viele Abonnenten sind bei uns geblieben, nachdem sie einmal unser Angebot getestet haben. Denn – anders als viele Konkurrenten bieten wir monatliche und jederzeitige KÜNDIGUNGSMÖGLICHKEIT. Wir wollen mit unserem Service, unserer Expertise – die Sie womöglich von n-tv, Börse ARD, Aktionär TV und vielen weiteren Kanälen kennen – punkten. Deshalb wir bei uns NIEMAND zu einem Langfristabo gezwungen. Probieren Sie uns doch einmal aus. Unser Team freut sich auf Sie.

Doch zurück zu Tesla: Zum Rekordhoch hat es Tesla nicht mehr weit. Am 6. November, als feststand, dass Donald Trump das Rennen um das Präsidentenamt für sich entschieden hatte, jubelten zum einen die Börsianer mit Fokus Aktien und Tech. Sektkorken knallten, als der amerikanische Leitindex S&P 500, der die größten US-Unternehmen umfasst, neue Rekordwerte erzielte und fast unaufhaltsam nach oben kletterte. „Trump verspricht weniger Bürokratie, geringere Unternehmenssteuern und die Abschottung der heimischen Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz durch höhere Zölle“, erläutert Klaus Schulz, Deutschlandchef von LYNX, einem Online-Broker mit Schwerpunkt auf US-Aktien.

