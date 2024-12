UN-Chef sieht historische Chance nach Sturz von Assad

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres sieht nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad in Syrien Chancen für einen historischen Wandel in der Region. Nach 14 Jahren eines brutalen Krieges und dem Ende der Diktatur könnten die Menschen in Syrien die "historische Gelegenheit" für eine stabile und friedliche Zukunft ergreifen, sagte Guterres laut Mitteilung in New York.

Er mahnte dazu, in dieser kritischen Zeit Ruhe zu bewahren und Gewalt zu vermeiden und gleichzeitig "die Rechte aller Syrer, ohne Unterscheidung" zu schützen./mub/DP/he