UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

NEW YORK - Die Investmentgesellschaft CVC erwägt Kreisen zufolge die Übernahme von Compugroup Medical . Das öffentliche Gebot für den auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieter könnte bereits in der neuen Woche vorgelegt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Beide Seiten arbeiteten mit Beratern zusammen. Die Unternehmen hätten zu der Angelegenheit keinen Kommentar abgegeben.

GÖTTINGEN - Michael Grosse soll ab dem kommenden Sommer die Geschäfte des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius leiten. Der Aufsichtsrat habe den Manager am Freitag mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, teilte der Dax-Konzern nach Börsenschluss in Göttingen mit. Der derzeitige Konzernchef Joachim Kreuzburg hatte diesen Juli angekündigt, seinen bis November 2025 laufenden Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen. Der Manager war nach Konzernangaben seit mehr als 20 Jahren an der Spitze des Unternehmens. Die Sartorius-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um ein halbes Prozent zu.

Remis im Borussen-Duell: BVB auswärts weiter sieglos



MÖNCHENGLADBACH - Nuri Sahin zog sich trotz des Regens die Jacke aus und stapfte aufgebracht in die Kabine. Der Trainer war nach der erneuten Auswärts-Enttäuschung von Borussia Dortmund bedient. Beim erst zum Ende hin packenden Prestigeduell bei Borussia Mönchengladbach musste sich der BVB mit einem 1:1 (0:0) begnügen und blieb auch im sechsten Auswärtsspiel in dieser Saison sieglos.

'Wiwo': VW will weiteres Werk in China verkaufen



WOLFSBURG - Volkswagen arbeitet einem Bericht der "Wirtschaftswoche" zufolge am Verkauf seiner Fabrik in Nanjing nordwestlich von Shanghai. Die Trennung von dem Werk sei bereits beschlossen, berichtet das Blatt unter Berufung auf Konzernkreise. Angestrebt werde als wirtschaftlichere Variante ein Verkauf, aber auch eine Schließung sei denkbar. Der Konzern wollte sich laut "Wirtschaftswoche" nicht dazu äußern.

Dortmunder Niklas Süle droht erneut langer Ausfall



DORTMUND - Niklas Süle droht erneut ein wochenlanger Ausfall. Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund verletzte sich beim 1:1 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach am zuvor lädierten Sprunggelenk. "Bei Niki sah es nicht gut aus, das kann ich schon sagen", sagte BVB-Coach Nuri Sahin nach dem Spiel.

IG Metall kritisiert 'Führungschaos' bei Thyssenkrupp



ESSEN - Beim Industriekonzern Thyssenkrupp haben sich Arbeitnehmervertreter besorgt über den angekündigten Rückzug des Finanzchefs Jens Schulte geäußert. "Der überraschende Abschied von Herrn Schulte ist sehr irritierend", sagte Jürgen Kerner, der Zweite Vorsitzende der IG Metall, der auch stellvertretender Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp ist, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ). "Es drängt sich der Verdacht auf, dass er nur zur Überbrückung bei Thyssenkrupp angeheuert hat oder dass es interne Zerwürfnisse gibt. Hier ist eine Klärung nötig."

Ansehen von Temu in Deutschland besonders schlecht



BERLIN/KÖLN - Kunden in Deutschland beurteilen den Online-Marktplatz Temu schlechter als in anderen Ländern wie Spanien und den USA. Knapp jeder Fünfte hierzulande (rund 18 Prozent), der Temu kennt, hat ein sehr negatives Bild von dem chinesischen Portal. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio. Insgesamt gibt demnach sogar jeder Zweite in Deutschland an, Temu "sehr negativ", "negativ" oder "eher negativ" wahrzunehmen. Nur in Frankreich ist die Ablehnung ähnlich groß.

Kretschmann für Aussetzung von EU-Klimastrafen für Autobauer

REUTLINGEN - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich für eine Aussetzung möglicher milliardenschwerer EU-Klimastrafen für die Automobilindustrie ausgesprochen. Während andere Länder ihre Schlüsselindustrie mit Milliardensummen unterstützten, könne man nicht danebenstehen und seinen Unternehmen Milliarden-Strafzahlungen aufbrummen. "Das macht keinen Sinn", sagte der Grünen-Politiker beim Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen in Reutlingen. Er sei Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dankbar, dass sich dieser auch für die Aussetzung einsetzen wolle.

ROUNDUP: Bahn-Güterverkehrstochter muss deutlich mehr Stellen abbauen

BERLIN - Die kriselnde Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn muss deutlich mehr Stellen abbauen als bisher angenommen. "Die aktuellen Konjunkturprognosen führen dazu, dass wir bis 2029 von einem Verlust von 5.000 Arbeitsplätzen ausgehen", sagte DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta der Deutschen Presse-Agentur. Damit erhöhe sich der bisher erwartete Stellenabbau infolge der Transformation von DB Cargo.

Bahn ändert Regeln zum Kauf von Sparpreistickets



WIESBADEN - Nach Kritik an den Regeln zum Kauf von Sparpreistickets hat die Deutsche Bahn reagiert. Ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember müssen Bahnreisende nicht mehr eine E-Mail-Adresse oder Handynummer nennen, um diese vergünstigten Fahrscheine zu erhalten. Vielmehr können sie am Bahnschalter auch einen Ausdruck des Sparpreistickets ohne diese Angaben bekommen. "Wir begrüßen, dass der Datenschutzkonflikt auf konstruktive Weise gelöst werden konnte", teilte der hessische Landesdatenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel der dpa in Wiesbaden mit.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CompuGroup Medical Aktie Die CompuGroup Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,335 auf Tradegate (06. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CompuGroup Medical Aktie um +0,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,85 %. Die Marktkapitalisierung von CompuGroup Medical bezifferte sich zuletzt auf 885,55 Mio.. CompuGroup Medical zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der CompuGroup Medical Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -39,10 %/+88,79 % bedeutet.