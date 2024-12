ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Syrien:



"Die Rebellen, die jetzt in Damaskus einmarschiert sind, haben mitnichten demokratische Ideale im Sinn. Sie eint vor allem das Ziel, den Islam als Staatsform durchzusetzen. Dass ihr Anführer Mohammed al-Dscholani sich dabei moderat gibt, ändert nichts daran, dass seine HTS-Miliz einst aus dem Terrornetzwerk Al-Kaida hervorging. In einer Reihe von Ländern wird die HTS als Terrorgruppe eingestuft. Auf das syrische Volk kommen nun ungewisse Zeiten zu. Zwar hat die HTS in der Region Idlib gezeigt, dass sie in der Lage ist, zumindest teilweise staatliche Strukturen aufzubauen. Ob die Islamisten aber eine bessere Regierung auf die Beine stellen können als Assad, müssen sie erst beweisen."/yyzz/DP/he