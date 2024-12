Cum-Ex-Aufklärer in der Schweiz wegen Spionage vor Gericht Der in Deutschland als Aufklärer der betrügerischen Cum-Ex-Geschäfte gefeierte Anwalt Eckart Seith aus Stuttgart muss sich am Montag in der Schweiz erneut wegen Wirtschaftsspionage vor Gericht verantworten. Weil er die dunklen Machenschaften von …