Stabiler Wochenstart erwartet

Hallo Timburg,Der Beitrag, den dein Thread hier über die letzten zwölf Jahre geleistet hat für die involvierten Personen, ist denke ich nicht zu unterschätzen, nicht zuletzt aufgrund einer ganzen Generation seinerzeit blutjunger und teils sehr unerfahrener Anleger, welche durch diesen Thread in eine Richtung gestupst wurde, die diese Menschen über die nächsten Jahrzehnte wohlhabend wird werden lassen, in einem Ausmaß wie sie sich das zum damaligen Zeitpunkt nicht hätten ausmalen können. Diese Umfeld gut zu modiereren und dann über die Treffen in Pertisau auch noch die persönlichen Verbindungen zu stärken, ist dein Verdienst und macht diesen Thread hier bei wallstreet online in meinen Augen zu einer Insitution.Richtig ist freilich auch, dass die jeweiligen Teilnehmer sich dieser Tage mit teils drastisch veränderten Herausforderungen und Lebenskonstellationen herausgefordert, auf der einen Seite wie bei dir mit dem Übergang in den Ruhestand oder bei einigen der jüngeren Generation mit beruflichen Herausforderungen und/oder Familiengründung, was bei manchen dann doch auch zu einer Verschiebung der zeitlichen Ressourcen hin zu RL-Themen zur Konsequenz hat. Die zwischenzeitlich aufgekommenen Misstöne, die du nicht zu verantworten hast, haben dann leider wohl auch noch einige Spuren hinterlassen.Was mein Depot angeht, so folgt es freilich weiterhin dem Leitsatz der organisierten Langeweile, wer mein Depot heute betrachtet wird viele Werte finden, die aus der Vergangenheit vertraut sind, und deren Für und Wieder hinlänglich diskutiert werden. Freilich hast du mit deiner Anmerkung, dass es stets geboten ist, die eigenen Annahmen zu hinterfragen, auch vollständig recht, nur bedeutet das eben in den seltensten Fällen, drastische Verschiebungen.Die drastischste Verschiebung in meiner persönlichen Einschätzung ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs und den sich daraus anschließenden Implikationen für russische Aktien und Firmen mit hohem Anteil an Geschäft in Russland, die Bewertung politischer Risiken und an der Stelle insbesondere das Thema China/Taiwan. Meine große Lektion der letzten Jahre war, dass sobald es um Geopolitik geht, Politik und Menschen keine Rücksicht mehr nehmen auf wirtschaftliche Notwendigkeiten und Sinnhaftigkeiten und das hat u.a. dazu geführt, dass ich meine Alibaba-Position letztes Jahr verkauft habe und auch dazu, dass ich bei BMW mit Zukäufen deutlich zurückhaltender war, als ich es andernfalls gewesen wäre.Meinen wichtigsten Neukauf diesen Jahres habe ich ja schon mal angedeutet, es handelt sich um Sixt. Ist aus meiner SIcht der klasssische Fall eines Unternehmens mit starkem Burggraben, dass durch einen einmaligen Fehler, schlechtere Ergebnisse ausweisen muss (Wertverluste der E-Flotte). Da Sixt aktuell ca. 12% Gewichtung im Depot hat, werde ich da auch weiterhin aufstocken, solange die Kurse attraktiv bleiben.Der größte Wert im Depot bleibt Admiral mit ca. 24% Depotanteil. Die Position ist seit August 2023 in Stückzahl unverändert, der Kurs ist heute aber merklich höher als damals und kompensiert so in Teilen den Effekt der seither erfolgten Cashzuflüsse. In den letzten paar Quartalen ist dort der Effekt der inflationsbedingten Preisanhebungen durch die Geschäftszahlen gegangen, da war Admiral wie ja stets der zeitliche Vorreiter und hat einmal mehr Profitabilität vor Marktanteil gestellt. Marktanteil, den man jetzt stückweise zurückbekommt, nachdem die Konkurrenz nach den roten Zahlen der Vorjahren insbesondere im Kfz-Bereich die Preise angehoben hat. Die Umstellung auf IFRS 17 führt zu einem veränderten Gewinnausweis, an dessen Verständnis ich noch arbeite. Das gleiche gilt für die deutlich kleinere Position Münchner Rück. Mein erster Eindruck ist, dass hier der Gewinnausweis über der Zeitachse zwischen Erst- und Rückversicherer anders dargestellt wird als bisher, jedenfalls führte die Umstellung bei Admiral erstmal zu niedrigeren Gewinnausweisen, bei Münchner Rück zu substantiell höheren. Ansonsten gilt für Admiral, sie läuft und läuft und läuft...Das gleiche gilt für meinen twentybagger Microsoft, mit 15% die zweitgrößte Position im Depot. DIe Stückzahl ist hier seit 2014 unverändert, der gesunkene Anteil ist auf die massiven Einzahlungen neuer Mittel ins Depot in den letzten drei Jahren zurückzuführen. Bei einem Unternehmen dieser Größenordnung kann man natürlich keine überbordenden Wachstumserwartungen hegen, mich hat da schon die Vergangenheit positiv überrascht und auch die Bewertung ist weiterhin eher aus der Kategorie ambitioniert. Operativ läufts.Soviel mal als Überblick zu den größten drei Depotwerten. Aktuell sieht die Verteilung aus wie folgt:Bei Gelegenheit gehe ich dann vielleicht auch noch auf anderer Titel auch ein.