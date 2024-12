JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 30 Euro gesenkt. Für die Aktien des Chipherstellers seien keine kurzfristigen Kurstreiber in Sicht, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Denn die Autoindustrie als wichtigster Kunde werde 2025 wahrscheinlich weiter unter dem Abbau von Lagerbeständen leiden. Im Industriesektor gingen die ebenfalls hohen Lagerbestände zwar zurück, aber bisher nicht so schnell wie erwartet. Daher seien die Schätzungen noch mit Risiken behaftet - es sei noch zu früh, die Aktien zu kaufen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2024 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 25,01EUR auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2024, 07:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m