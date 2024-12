Kommt da etwas?

Nach einem temporären Anstieg über die mittelfristige Barriere von 1,30 US-Dollar konnte das Paar GBP/USD auf insgesamt 1,3434 US-Dollar im Herbst zulegen. Anschließend aber erstarkte der US-Dollar überdurchschnittlich und zwang alle Cross-Over-Paare in die Knie. In der Folge fiel der Wert auf 1,2486 US-Dollar und damit den tiefsten Stand seit Mai 2024 zurück. In den letzten Wochen hat sich aber eine hoffnungsvolle inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 1,2810 US-Dollar (steigend) durchgesetzt. Kann diese demnächst überwunden werden, wäre ein kurzfristiger Trade drin.

EMA 50/200 im Blick