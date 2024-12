Hochgeschossen

Sobald Broadcom demnächst über 185,16 US-Dollar auf Wochenbasis zulegt, würden sich die Kursmuster in Richtung eines steigenden Dreiecks bewegen und dem Wertpapier auf mittelfristige Sicht und nach einem erfolgreichen Ausbruch Kurspotenzial an 219,46 US-Dollar freisetzen. Entsprechend dieser Vorlage würde sich im Anschluss ein Long-Investment beispielshalber über das weiter unten vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN X anbieten. Noch ein klein wenig Geduld ist seitens der Marktteilnehmer für ein reifes Kaufsignal aufzubringen, es sei denn, es erfolgt ein spekulativer Long-Einstieg auf aktuellem Niveau. Unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 152,42 US-Dollar würden dagegen Rücksetzer zurück auf die Septembertiefs bei 134,90 US-Dollar und darunter sogar auf 128,50 US-Dollar drohen. Aber selbst in diesem Fall bliebe der seit 2022 bestehende Aufwärtstrend noch vollkommen intakt.

Trading-Strategie: