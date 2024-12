JPMORGAN stuft Adyen auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Adyen den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit trug Analyst Sandeep Deshpande seinem Optimismus Rechnung, dass der Zahlungsabwicklers die Gewinnerwartungen übertreffen und beim Kurs weiter deutlich zulegen kann. Das Kursziel für die Aktie hob er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick von 1500 auf 1659 Euro an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Der Anstieg der Beschäftigtenzahl dürfte 2024 so niedrig ausfallen wie noch nie seit dem Börsengang 2018 und das sehr niedrige Gehaltswachstum als Ergebnis dieser Kostendisziplin die Gewinnentwicklung beschleunigen. Die operative Margenentwicklung (Ebitda) könnten daher ein wenig schneller steigen als am Markt angenommen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2024 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 1.505EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 08:04 Uhr) gehandelt.





