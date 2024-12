Zwei führende Strategen für Patent-Business-Intelligence und geistiges Eigentum schließen sich Ocean Tomo an, einem Teil von J.S. Held

JERICHO, N.Y., 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, das stolz auf 50 Jahre des Wandels zurückblickt, heißt zusammen mit Ocean Tomo, einem Teil von J.S. Held, Timothy D. Dorney, Ph.DDD., und Sam Wiley in der branchenweit umfassendsten Beratungsgruppe für geistiges Eigentum willkommen. Die Experten leiten gemeinsam das Specialty Services Team der Kanzlei, das technische Kompetenz, Patentexpertise und Geschäftssinn kombiniert, um als Partner von unternehmensinternen IP-Gruppen, externen Anwälten und Finanzinstituten komplexe Systeme zu durchdringen.

Dr. Timothy D. Dorney, Ph.DDD., der neue technische Leiter für Specialty Services, verfügt über 35 Jahre Erfahrung als Erfinder, Patentanwalt und Lizenzierungsexperte. Sein Fachwissen umfasst die Verteidigung und Durchsetzung von Patenten in technischen Bereichen, einschließlich DRAM und nichtflüchtiger Speicher, analoger Schaltungen, Bildsensoren, digitaler Anzeigen, Mikroprozessorarchitektur, Computersystemdesign, Internet-Transaktionen einschließlich Einkaufswagen und digitaler Signalverarbeitung (DSP).

Dr. Dorney hat umfangreiche technische Patentprüfungen durchgeführt und berät zu den technischen Aspekten der Durchsetzung von Patentrechten. Er hat Patentlizenzierungs- und Prozessaktivitäten beaufsichtigt, Verstöße identifiziert, Tests zum Nachweis von Verstößen entwickelt und durchgeführt, Anspruchstabellen erstellt, Ergebnisse präsentiert und Vergleiche ausgehandelt. Seine Arbeit erstreckt sich auf Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum.

Als Patentanwalt bereitete er über 100 Patentanmeldungen vor und beantwortete nationale und internationale Amtsbeschwerden. Er war an etwa 20 Inter-Partes-Reviews beteiligt und hat Ex-parte-Wiederaufnahmeverfahren und Neuausstellungsanträge für Patente betrieben. Dr. Dorney begann seine Karriere bei Texas Instruments, wo er sich auf die Entwicklung von Speicherprodukten, anwendungsspezifisches DRAM-Design und Video-RAM-Entwicklung konzentrierte.

Dr. Dorney ist bei 10 Patenten als Erfinder genannt. Er hat seine Forschung international präsentiert, unter anderem bei der International Society for Optical Engineering, dem International Terahertz Workshop, den IEEE/LEOS Annual Meeting Conference Proceedings und der International Conference on Image Processing. Er ist Autor begutachteter Zeitschriftenartikel, unter anderem für das International Journal of High-Speed Electronics & Systems, das Journal of the Optical Society of America und Optics Letters.