NurExone kündigt vielversprechende präklinische Ergebnisse bei der Wiederherstellung des Sehvermögens nach Sehnervenschädigung an

TORONTO und HAIFA, Israel, 06. Dez. 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, hat bedeutende Ergebnisse aus einer erweiterten präklinischen Studie zum Potenzial seines Portfolio-Medikaments ExoPTEN zur Reparatur von Sehnervenschäden bekannt gegeben. Die Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Goldschleger Eye Institute am Sheba Medical Center durchgeführt wurde, das durchgängig zu den zehn besten Krankenhäusern der Welt zählt1, baut auf den zuvor am 28. Juni 2024 angekündigten vorläufigen Ergebnissen2 auf und verstärkt den Hinweis auf einen vielversprechenden Behandlungsweg für Glaukom, die weltweit führende Ursache für irreversible Erblindung3.

Es wird erwartet, dass der Markt für die Behandlung von Sehnervenstörungen von 5,54 (Mrd. USD) im Jahr 2023 auf 11,5 (Mrd. USD) bis 2032 wachsen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8,46% während des Prognosezeitraums4.

Die Forscher verwendeten ein Rattenmodell der Sehnervquetschung (ONC), um die mit Erkrankungen wie Glaukom verbundenen Schäden zu simulieren. Nach der Verletzung wurde ExoPTEN durch direkte Injektion in die Augen verabreicht. Die Studie erweiterte frühere Erkenntnisse, die darauf hindeuteten, dass mit ExoPTEN behandelte Augen eine nahezu normale Netzhautaktivität wiedererlangten, wie durch elektrische Tests nachgewiesen wurde.

Erweiterte Analysen der Studiendaten zeigten eine deutliche Wiederherstellung der Signalübertragung in behandelten Augen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen, die keine signifikante Reaktion zeigten. Zusätzlich deuten Bildgebungsergebnisse durch optische Kohärenztomographie (OCT)-Scans darauf hin und bestätigen, dass in allen behandelten Augen (naive Exosomenbehandlung oder ExoPTEN-Behandlung) ein erfolgreiches ONC-Verfahren durchgeführt wurde.

Die Studie zeigte auch, dass die ExoPTEN-Behandlung das Überleben von retinalen Ganglienzellen - wichtigen Neuronen, die für die Übertragung visueller Informationen an das Gehirn verantwortlich sind - signifikant verbesserte. Detaillierte Analysen von Netzhaut-Flachpräparaten bestätigten diesen Effekt, wobei behandelte Augen deutlich höhere Zellzahlen aufwiesen als unbehandelte oder kontrollbehandelte Augen.

