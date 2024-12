Euro startet unverändert in die EZB-Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich zum Start in die Woche, in der am Donnerstag die mit Spannung erwartete Sitzung der EZB-Zinsentscheidung ansteht, kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0555 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Der Kurs des Euro bewegt sich damit weiter in der Spanne zwischen 1,05 Dollar und 1,06 Dollar, in der er seit Mitte November überwiegend liegt. Im bisherigen Jahresverlauf wertete der Euro im Vergleich zum Dollar etwas mehr als vier Prozent ab.

Am Montag stehen für den Devisenmarkt keine wichtigen Daten an - weder in Europa noch in den Vereinigten Staaten. Nach Einschätzung von Experten dürften die am Mittwoch anstehenden Inflationszahlen in den USA und die EZB-Ratssitzung am Donnerstag sein.

"Mit Blick auf die EZB scheint eine Zinssenkung ein sicheres Ereignis zu sein", hieß es in einer Studie der Helaba "Fraglich ist, ob sich die Währungshüter zu einem großen Zinsschritt hinreißen lassen. Wir rechnen mit einer Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte."/zb/mis