ZEAL Network SE (von NuWays AG): Buy

09.12.2024 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: ZEAL Network SE

ISIN: DE000ZEAL241



Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 09.12.2024

Target price: EUR 60.00

Target price on sight of: 12 months

Last rating change:

Analyst: Henry Wendisch



Exceptionally strong current trading; raising ests & PT

Topic: following 7x peak Eurojackpots in the last weeks, Germany was in a lottery fever with exceptionally high user activity and lottery spendings up 2-3x above average. For Germany's #1 online provider of lottery, this bodes for exceptionally high lottery billings and sales in this period, but more importantly, user intake at attractive prices. In detail:

Q4 jackpot situation: out of the two main German lottery products, the Eurojackpot is the one to be excited about in Q4. The jackpot was hit last Friday, thus Q4 came with a new a record streak of 7x peak jackpots, which led to a new record of EUR 1.24bn in lottery spending on this product in Q4. This was a staggering 33% above the LTM average and already (with 3 weeks to go in Q4) exceeded Q4'23 by 33% yoy and Q2'24 by 17%. - see p. 2

Q4 billings & sales growth: the jackpot situation should have already pushed Q4 top-line to new peaks, as several sales drivers are kicking in at the same time: (1) the jackpot situation leads to an higher spending, as the inactive customers become active at these times which adds to the high user base on top of strong customer acquisitions of the past. All this should leads to elevated lottery billings in Q4, which we assume to arrive elevated by 34% yoy at EUR 281m (assuming average jackpots and user behaviour from now until end of Q4). Now even better, ZEAL's price optimization as of H2'24 should also expand the billings margin by 3.9pp yoy to 16.3% (eNuW), serving as additional and major lever on sales. Consequently, Q4 lottery sales should rise by a staggering 75% yoy to EUR 46m. - see p. 2

User intake at attractive prices: To take advanteage of the jackpot situation (i.e. when most players are more prone to switch from offline to online), we expect ZEAL to go full-throttle on marketing (eNuW: EUR 18m, +240% yoy). In turn, this should in turn drive new registrations up to 400k (eNuW; +334% yoy) at attractive prices (eNuW: CPL of EUR 35, -6% yoy; -16% qoq). As the retention rate stands at c. 25%, this should add 85k in MAUs, increasing the revenue base for lottery revenues and cross-selling potential.

In sum, ZEAL should finish off 2024 slightly above its sales guidance (eNuW: EUR 170m), whereas we expect managment to continue balancing marketing expense and profitability, leading to an EBITDA within the guidance range (eNuW: EUR 45m). Against this backdrop, we reiterate our BUY recommendation, keep ZEAL in the NuWays AlphaList and increase our DCF-PT to EUR 60.00 (old: EUR 57.00)

You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31505.pdf For additional information visit our website:

https://www.nuways-ag.com/research-feed



Contact for questions:

NuWays AG - Equity Research

Web: www.nuways-ag.com

Email: research@nuways-ag.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag

Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befinden sich in der vollständigen Analyse. ++++++++++



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ZEAL Network Aktie Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 44,00 auf Tradegate (09. Dezember 2024, 09:02 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ZEAL Network Aktie um +0,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,02 %. Die Marktkapitalisierung von ZEAL Network bezifferte sich zuletzt auf 987,67 Mio.. ZEAL Network zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 58,00Euro was eine Bandbreite von +13,38 %/+31,52 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst: