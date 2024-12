Bitcoin startet mit Kursen knapp unter der 100.000-Dollar-Marke in die Woche Der Kurs des Bitcoin bleibt weiter in Tuchfühlung zur Marke von 100.000 US-Dollar. Am vergangenen Donnerstag hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung diese Schwelle erstmals überwunden und war bis auf 104.000 Dollar geklettert. In den Stunden …