Vom Bewusstsein zum Handeln - ein neuer Leitfaden für Klimakommunikatoren

Stockholm (ots/PRNewswire) - Es wurde ein neuer Leitfaden veröffentlicht, der

Klimakommunikatoren dabei helfen soll, Kultur zu nutzen, um Klimabewusstsein in

Handeln umzusetzen. Pop Culture: Bursting the Climate Communications Bubble ist

ein Ergebnis der Partnerschaft zwischen New Zero World und der H&M Foundation.

Auf der Grundlage von Daten von Kantar und dem Yale Program on Climate Change

Communication sowie von Erkenntnissen aus der Welt der Verhaltensänderung und

der Kreativwirtschaft zeigt Pop Culture , wie Kommunikatoren aller Art die

Kultur nutzen können, um die Handlungslücke zu schließen.



New Zero World (https://newzeroworld.org/) hat einen neuen Leitfaden mit

Instrumenten und Erkenntnissen herausgegeben, die globalen Klimakommunikatoren

helfen sollen, die Kluft zwischen Klimabewusstsein und Klimahandeln zu

überbrücken. Pop Culture hebt Daten hervor, die zeigen, dass die meisten

Menschen sich nicht nur des Klimawandels bewusst sind, sondern sich auch Sorgen

machen und verstehen, dass menschliches Verhalten eine der Hauptursachen ist.

Aber Daten allein bewirken keinen Wandel - Geschichten schon. Geschichten, die

mit den Erfahrungen, Werten und Emotionen der Menschen verbunden sind, können in

einer Weise zum Klimaschutz motivieren, wie es Daten nicht können.







Halbierung ihrer Treibhausgasemissionen in jedem Jahrzehnt zu unterstützen und

gleichzeitig einen gerechten und fairen Übergang für Mensch und Umwelt zu

fördern. Der Schlüssel zu dieser Aufgabe liegt in der Kommunikation, in der

Hervorhebung von Lösungen, im Austausch von Erfolgsgeschichten und Fortschritten

sowie im Aufzeigen von umsetzbaren Schritten. Dies schafft ein Gefühl der

Befähigung und gibt den Menschen das Gefühl, dass die Herausforderungen zwar

groß, aber nicht unmöglich sind.



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit New Zero World, die sich auf die

Verbesserung der Klimakompetenz und des Geschichtenerzählens in der

Kreativbranche konzentriert. Gemeinsam wollen wir Klimanarrative fördern, die

Hoffnung machen und Verhaltensänderungen vorantreiben", sagte Karolina Fabó,

Communications Strategist der H&M Foundation.



Der Hauptautor der Studie, Ross Findon, Direktor für Kommunikation bei New Zero

World, sagte: "Wir behandeln die Klimakrise oft wie einen Test, bei dem wir den

Menschen nur die richtigen Antworten geben müssen, damit sie das Problem lösen

können. Die Wahrheit ist, dass unser Verhalten zu einem großen Teil nicht davon

abhängt, ob wir die richtigen Informationen haben, sondern davon, wie wir diese

Informationen nutzen, und genau dabei hilft uns die Kultur."



Pop Culture: Bursting the Communications Bubble ist verfügbar unter

https://climatecommunications.earth/



