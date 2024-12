Zalando-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Aufwärtsbewegung

Mit der Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) geht es nach einem kurzfristigen Durchhänger seit einem Monat kräftig nach oben. Notierte die Aktie noch Anfang November knapp oberhalb von 26 Euro, so erreichte sie am 6.12.24 so konnte sie bis zum 6.12.24, als sie bei 34,48 Euro ein neues Jahreshoch erreichte, ihren Aktienkurs in einem Monat nahezu um ein Drittel erhöhen.

In der Erwartung eines positiven Weihnachtsgeschäftes und der erhöhten Aufmerksamkeit für eine EU-Regulierung der chinesische Mitbewerber bekräftigten die Experten von Hauck Aufhäuser mit einem Kursziel von 45 Euro ihre Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie auf ihrem Weg zum hohen Kursziel in absehbarer Zeit zumindest auf 37 Euro zulegen kann.