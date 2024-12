Q3-Zahlen von Hornbach sowie Konjunkturdaten aus Japan, Italien und den USA!

Konjunkturdaten



00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 11/24

08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 11/24

08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 11/24

10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 12/24

10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 12/24

11:00 Uhr, Italien: Industrieumsatz 10/24

14:30 Uhr, USA: Konsumentenausgaben 11/24

14:30 Uhr, USA: Private Einkommen 11/24

14:30 Uhr, USA: PCE-Preisindex 11/24

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 12/24

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 12/24

16:00 Uhr, USA: Universitiy of Michigan 12/24 (2. Veröffentlichung)



