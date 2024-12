Korean Air installiert Flugzeugspiegel von Komy

Kawaguchi, Japan (ots/PRNewswire) - Korean Air, eine bedeutende südkoreanische

Fluggesellschaft mit Sitz in Seoul, hat in den Bordküchen ihrer gesamten Flotte

von 158 Flugzeugen Spiegel der Firma Komy Co, Ltd. mit Sitz in Kawaguchi,

Präfektur Saitama, nördlich von Tokio, installiert. Der Einbau der bestellten

Spiegel ist abgeschlossen.



Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100673/202411260630/_prw_P

I2fl_4sYz7rI8.jpg





