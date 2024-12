Goldshore startet Winter-Explorationsprogramm

VANCOUVER, B.C., 9. Dezember 2024: Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTC Markets: GSHRF / FWB: 8X00) („Goldshore“ oder das „Unternehmen“ oder die „Corporation“) freut sich in Bezug auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. November 2024 bekannt zu geben, dass alle drei Komponenten des Winter-Explorationsprogramms – darunter Diamantkernbohrungen, Schallbohrungen in den oberen Bereichen des Grundgebirges (Top of Bedrock) und bodengestützte geophysikalische Untersuchungen mittels induzierter Polarisation – auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario, Kanada, im Gange sind. Das 15.000 Meter umfassende Diamantkernbohrprogramm zielt auf die Ressourcenerweiterung in den oberen 200 Metern ab der Oberfläche innerhalb des konzeptionellen Tagebaus ab, der von der aktuellen Mineralressourcenschätzung definiert wird; während das Schallbohrprogramm und geophysikalische Programm dazu konzipiert ist, entdeckungsorientierte Bohrziele auf 23 Kilometern der aussichtreichen Strukturkorridore zu entwickeln, welche ähnliche Merkmale wie die Struktur der Lagerstätte Moss aufweisen.

Michael Henrichsen, CEO von Goldshore, erklärte: „Wir sind begeistert, unser Winter-Explorationsprogramm zu beginnen, welches annehmen lässt, dass es unseren Aktionären in den kommenden Monaten zahlreiche Katalysatoren liefern wird. Wir denken, dass das Diamantkernbohrprogramm weiterhin das Potenzial für die Erweiterung der Lagerstätte Moss aufzeigen wird, und dass das auf Entdeckung basierende Schallbohrprogramm und geophysikalische Programm Zielgebiete bestimmen werden, die das wahre Unzenpotenzial des Goldprojekts Moss ans Tageslicht bringen werden.“

Qualifizierter Sachverständiger

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice-President, Exploration, des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt.

Über Goldshore

Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldprojekten in führenden Gebieten einen langfristigen Wert für alle Aktionäre und Interessengruppen schaffen will. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter des Bereichs Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geleitet und von einem der führenden kanadischen Private-Equity-Unternehmen unterstützt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada) gerichtet, das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet und über einen direkten Zugang zu dem Trans-Canada Highway, einem Wasserkraftwerk in der Nähe des Standortes, der Unterstützung der lokalen Gemeinden und qualifizierten Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat mehr als 60 Millionen $ an neuem Kapital investiert und Bohrungen über etwa 80.000 Meter auf dem Goldprojekt Moss absolviert, in dem insgesamt über 235.000 Meter an Bohrungen niedergebracht wurden. Die NI 43-101-konforme aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRE“), konnte auf angedeutete Goldressourcen im Umfang von 1,54 Millionen Unzen mit 1,23 g/t Au bzw. vermutliche Goldressourcen im Umfang von 5,20 Millionen Unzen mit 1,11 g/t Au erweitert werden. Die MRE deckt nur 3,6 Kilometer des mehr als 35 Kilometer langen mineralisierten Trends ab; die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen und stellt eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten dar, die für eine Erschließung in diesem Zyklus positioniert sind. Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Webseite des Unternehmens (www.goldshoreresources.com).

Seite 2 ► Seite 1 von 3