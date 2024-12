Qn-SOLARs 5-MW-Solarprojekt zur Energieversorgung der Landwirtschaft in Svishtov SVISHTOV, Bulgarien, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ - In einem bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Entwicklung hat Qn-SOLAR vor kurzem seine Partnerschaft mit CLS Solar Service Bulgaria für ein bahnbrechendes …