ClassPass erreicht 300 Millionen Buchungen weltweit - Trendreport 2024 beleuchtet Fitness- und Wellness-Trends / Deutschland verzeichnet 132 % Wachstum, global steigen Buchungen um 51 % (FOTO)

Berlin/New York (ots) -- ClassPass erreicht 300 Millionen Buchungen weltweit und verzeichnet einBuchungswachstum von +51 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Nutzerbasis wächst um42 %, der erwartete Jahresumsatz liegt bei 500 Mio. USD gemeinsam mitMutterunternehmen Mindbody, IPO ist in Planung.- ClassPass Trendreport 2024: Einblicke in globale und deutsche Vorlieben.Pilates macht 30 % des Buchungsvolumens aus und etabliert sich als globalerMegatrend mit +84 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Wellness-Angebote legenstark zu: +38 % global, +53 % in Deutschland im Jahresvergleich.- Erweiterung des Angebots: ClassPass erweitert sein globales Angebot durch dasneue Segment "Food & Beverage" und baut neue Partnerschaften mit führendenFitnessketten in Europa aus.Die Fitness- und Wellnessbranche in Deutschland hat 2024 ein bemerkenswertesWachstum erlebt: ClassPass (https://classpass.de/) , die weltweit führendePlattform für Fitness- und Wellnessangebote, blickt hierzulande auf einRekordjahr zurück. Mit einem Buchungswachstum von 132 % im Jahresvergleichetabliert sich Deutschland als einer der am schnellsten wachsenden Märkte imglobalen Vergleich. Weltweit hat die Plattform im Oktober 2024 die Marke von 300Millionen Buchungen überschritten. Diese Entwicklung spiegelt nicht nur dasveränderte Gesundheitsbewusstsein der Menschen wider, sondern auch diezunehmende Bedeutung flexibler, digitaler Lösungen im Fitness- undWellnessbereich.Globale und lokale Meilensteine2024 war für ClassPass ein Jahr des Wachstums und der Expansion. Die Plattformist in neuen Regionen wie Japan, Katar und Kuwait sowie in Stuttgart inDeutschland gestartet. ClassPass wurde 2021 von Mindbody übernommen und treibtseitdem das Wachstum der gemeinsamen Unternehmen voran. Für 2024 wird einUmsatzanstieg von 20 % erwartet, sodass der Umsatz voraussichtlich etwa 500Millionen US-Dollar erreicht. Dies zeigt den starken Marktzuwachs und dieführende Position von ClassPass. Weltweit verzeichnete ClassPass einen 42 %Anstieg der direkten Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr, in Deutschland wuchsdie Zahl der direkten Mitglieder um 88 %. Darüber hinaus plant ClassPassinnerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate einen Börsengang (IPO), um dielangfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen und den globalen Expansionskursweiter voranzutreiben.Fitness und Wellness im Fokus: Die Trends des JahresPilates ist ein globaler Megatrend und macht 30 Prozent aller Buchungen auf derPlattform aus. Das Genre belegt nicht nur Platz eins der weltweit meistgebuchtenAktivitäten auf ClassPass, sondern verzeichnet mit +84 % auch das stärkste