12,4 Millionen Behandlungen in Notfallambulanzen im Jahr 2023 / Zahl der Beschäftigten im Rettungsdienst von 2012 bis 2022 um 71 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - An Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr sichern die

Notfallambulanzen und Rettungsdienste in Deutschland vielfach die ärztliche

Grundversorgung, doch nicht nur dann sind sie oft erste Anlaufstelle. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden in den Krankenhäusern in

Deutschland im Jahr 2023 rund 12,4 Millionen ambulante Notfälle behandelt - der

höchste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2018. Zum Vergleich: Die Zahl der

vollstationären Behandlungsfälle betrug im Jahr 2023 insgesamt rund 17,2

Millionen.



In den Notfallambulanzen der Krankenhäuser wurden damit hierzulande im

Durchschnitt rund 34 000 Menschen täglich versorgt.







geführt. Patientinnen und Patienten vermieden offenbar, wenn möglich, den Besuch

einer Notfallambulanz. Vermutlich kam es durch die Reduzierung der Mobilität

auch zu weniger Unfällen. Im Jahr 2020 war die Zahl der ambulanten

Notfallbehandlungen mit insgesamt 9,4 Millionen auf dem niedrigsten Niveau seit

dem Jahr 2018, seitdem stiegen die behandelten Notfälle jährlich kontinuierlich

an.



Zahl der Beschäftigten im Rettungsdienst von 2012 bis 2022 um 71 % gestiegen



Neben der klinischen Notfallambulanz ist der Rettungsdienst ein wichtiger

Baustein der Notfallversorgung. Rund 86 000 Personen waren im Jahr 2022 in

Deutschland im Rettungsdienst beschäftigt, hinzu kommen zahlreiche

Ehrenamtliche. Die Zahl der hauptamtlich im Rettungsdienst Beschäftigten nahm

innerhalb von zehn Jahren um 71 % zu. Im Jahr 2012 hatten rund 50 000 Personen

im Rettungsdienst gearbeitet. Davon waren 36 000 Vollzeit- und 14 000 Teilzeit-

oder geringfügig beschäftigt. Von 2012 bis 2022 stieg die Zahl der Vollzeit- und

Teilzeitbeschäftigten jeweils um 18 000 (Vollzeitbeschäftigte +49 %, Teilzeit-

und geringfügig Beschäftigte +129 %). Damit fiel der Personalzuwachs im

Rettungsdienst deutlich stärker aus als im Gesundheitswesen insgesamt: Hier

stieg die Zahl der Beschäftigten im selben Zeitraum um 19 %. Trotz der starken

Zunahme ist der Bedarf an Fachkräften im Rettungsdienst weiterhin hoch. Die

Bundesagentur für Arbeit stuft Rettungsberufe aus diesem Grund als sogenannte

Engpassberufe ein.



Männer besonders häufig im Rettungsdienst beschäftigt



Im Rettungsdienst arbeiten hierzulande besonders oft Männer: Zwei Drittel (66 %)

der Beschäftigten im Rettungsdienst im Jahr 2022 waren männlich. Der

Frauenanteil ist in den vergangenen Jahren jedoch gestiegen - von 27 % im Jahr Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die Covid-19-Pandemie hatte zu einem Rückgang der Fallzahlen in den Notaufnahmengeführt. Patientinnen und Patienten vermieden offenbar, wenn möglich, den Besucheiner Notfallambulanz. Vermutlich kam es durch die Reduzierung der Mobilitätauch zu weniger Unfällen. Im Jahr 2020 war die Zahl der ambulantenNotfallbehandlungen mit insgesamt 9,4 Millionen auf dem niedrigsten Niveau seitdem Jahr 2018, seitdem stiegen die behandelten Notfälle jährlich kontinuierlichan.Zahl der Beschäftigten im Rettungsdienst von 2012 bis 2022 um 71 % gestiegenNeben der klinischen Notfallambulanz ist der Rettungsdienst ein wichtigerBaustein der Notfallversorgung. Rund 86 000 Personen waren im Jahr 2022 inDeutschland im Rettungsdienst beschäftigt, hinzu kommen zahlreicheEhrenamtliche. Die Zahl der hauptamtlich im Rettungsdienst Beschäftigten nahminnerhalb von zehn Jahren um 71 % zu. Im Jahr 2012 hatten rund 50 000 Personenim Rettungsdienst gearbeitet. Davon waren 36 000 Vollzeit- und 14 000 Teilzeit-oder geringfügig beschäftigt. Von 2012 bis 2022 stieg die Zahl der Vollzeit- undTeilzeitbeschäftigten jeweils um 18 000 (Vollzeitbeschäftigte +49 %, Teilzeit-und geringfügig Beschäftigte +129 %). Damit fiel der Personalzuwachs imRettungsdienst deutlich stärker aus als im Gesundheitswesen insgesamt: Hierstieg die Zahl der Beschäftigten im selben Zeitraum um 19 %. Trotz der starkenZunahme ist der Bedarf an Fachkräften im Rettungsdienst weiterhin hoch. DieBundesagentur für Arbeit stuft Rettungsberufe aus diesem Grund als sogenannteEngpassberufe ein.Männer besonders häufig im Rettungsdienst beschäftigtIm Rettungsdienst arbeiten hierzulande besonders oft Männer: Zwei Drittel (66 %)der Beschäftigten im Rettungsdienst im Jahr 2022 waren männlich. DerFrauenanteil ist in den vergangenen Jahren jedoch gestiegen - von 27 % im Jahr