CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2024

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.12.2024

Kursziel: 148,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen



Neue Höchstwerte bei Umsatz und EBIT im Neunmonatszeitraum 2024

Zwar blieb das dritte Quartal des ablaufenden Geschäftsjahres 2024 bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA auf der Ergebnisseite deutlich hinter dem Vorjahresniveau zurück. Dies resultierte aber in erster Linie aus temporären und Einmaleffekten und für den Neunmonatszeitraum stand trotzdem das höchste Konzern-EBIT seit 14 Jahren in den Büchern.



Damit liegen die Oldenburger gut auf Kurs, ihre Ziele auch 2024 wieder erreichen und vor allem beim Ergebnis auch übertreffen zu können. Entscheidend ist jedoch wie immer das nun laufende Schlussquartal mit dem für alle drei Geschäftsfelder wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem die CEWE-Gruppe in den letzten Jahren stets über 40 Prozent des Konzernumsatzes und quasi das gesamte Ergebnis erwirtschaftet hat.



Dabei sollte das mit einem Umsatzanteil von rund 85 Prozent wichtigste Geschäftsfeld Fotofinishing unverändert davon profitieren, dass hochwertige individuelle Fotoprodukte aufgrund ihres hohen emotionalen Stellenwerts weitestgehend unabhängig von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und der allgemeinen Konsumstimmung nachgefragt werden. Hier dürften die Verbraucher infolge der regen (Fern-)Reiseaktivitäten auch in diesem Jahr wieder über reichlich "frisches Bildmaterial" für die Kreation personalisierter Weihnachtspräsente wie dem CEWE FOTOBUCH, Wandbildern, Kalendern, Grußkarten und weiteren Fotoprodukten verfügen. Zudem dürfte sich der anhaltende Trend zur Premiumisierung weiterhin positiv auswirken.



Wie in jedem Jahr hat CEWE dabei auch 2024 wieder pünktlich zur Saisonspitze eine ganze Reihe von Innovationen eingeführt. Besonders hervorzuheben sind hier zwei neue Versionen des CEWE FOTOBUCHS: Eine im Rahmen der "Innovation Days" entwickelte und nun von CEWE als erstem Anbieter offerierte Variante mit ausklappbarer Panoramaseite sowie eine Version mit einer Einstecktasche im Einband für persönliche Erinnerungsstücke. Zudem wurde ein neuer Editor in der Bestellsoftware gelauncht, der unter anderem die Möglichkeit zur Übertragung von Bildern vom Mobiltelefon mittels QR-Code sowie eine 3D-Vorschau für Fotoprodukte wie z. B. Tassen bietet.



Mit dieser fortwährenden Innovationskraft, umfangreichen Marketinginvestitionen, dem hohen Qualitätsniveau und der konsequenten Kundenorientierung baut CEWE die starke Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing weiter aus. So konnte der Net Promoter Score als wichtige Kennzahl zur Messung der Kundenzufriedenheit auch im dritten Quartal 2024 weiter auf nunmehr 62,8 gesteigert werden.



Das Geschäftsfeld Einzelhandel ist mit seinen optimierten Strukturen ebenfalls solide aufgestellt. Im Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck macht sich zwar die konjunkturelle Schwäche bemerkbar, mit der erreichten Kosteneffizienz in der Produktion und der dadurch möglichen "Bestpreisgarantie" von SAXOPRINT sieht man sich aber ebenfalls gut im Markt positioniert und behauptet sich besser als die Branche.

Insgesamt sind wir daher sowohl für das laufende Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft als auch für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe unverändert positiv gestimmt. Zudem weist der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 65,8 Prozent zum 30. September 2024 weiterhin sehr solide Bilanzverhältnisse auf. Daher bekräftigen wir bei einem unveränderten Kursziel von 148 Euro erneut unsere "Kaufen"-Empfehlung für die unserer Ansicht nach deutlich unterbewertete CEWE-Aktie. Dabei bietet das Papier auf Basis unserer Schätzungen eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31507.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de



Kontakt für Rückfragen:

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Düsseldorf



Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24

Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44



Büro Münster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Münster

Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21

Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22



E-Mail: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2046911 09.12.2024 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 99,50 auf Tradegate (09. Dezember 2024, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +0,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,50 %. Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 740,48 Mio.. CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4300 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der CEWE Stiftung Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 124,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 148,00Euro was eine Bandbreite von +25,13 %/+49,34 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst: GSC Research

Kursziel: 148,00 Euro