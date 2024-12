GRVT erhält Lizenz auf den Bermudas und wird zur weltweit ersten regulierten DEX - ein Meilenstein für DeFi auf dem Weg zum Mainstream

Singapur (ots/PRNewswire) - Die hybride Kryptowährungsbörse GRVT

(https://grvt.io/) (ausgesprochen "Gravity"), die sich zum Ziel gesetzt hat, das

"Goldman Sachs auf der Blockchain" zu werden, freut sich, ihre bahnbrechende

Leistung als erste DEX (Decentralized Exchange) bekannt zu geben, die eine

aufsichtsrechtliche Zulassung erhalten hat, nachdem ihr die Class M Digital

Asset Business License von der Bermuda Monetary Authority (BMA) erteilt wurde.



Regulierte DeFi - der Schlüssel zur allgemeinen und institutionellen Einführung





Dieser Meilenstein macht GRVT zur weltweit ersten regulierten DEX, die einenneuen globalen Standard für dezentralisierte Finanzen setzt. Mit diesementscheidenden Schritt in der Entwicklung der Branche zu einem stärkerregulierten und konformen Ansatz wird der Weg für die allgemeine und breitereinstitutionelle Einführung von DeFi geebnet.GRVT hat eine Class-M-Lizenz ("modified") für den Austausch von digitalenVermögenswerten gemäß dem Bermuda Digital Asset Business Act ("DABA") erhaltenund wird mit der BMA zusammenarbeiten, um die Bedingungen für die Inbetriebnahmezu erfüllen, bevor der offizielle Start erfolgt und ausgewählte Firmenkundenbedient werden. Darüber hinaus wird die Plattform in den kommenden Monaten einUpgrade auf eine Full-Class-Lizenz unter der DABA anstreben, um ihre globaleinstitutionelle Perps DEX in der Jurisdiktion zu etablieren.Während sich der DeFi-Sektor weiterentwickelt, bleibt die Wahrung des Vertrauensvon Institutionen und der breiten Öffentlichkeit eine entscheidendeHerausforderung. Ohne klare regulatorische Rahmenbedingungen zögern weiterhinviele traditionelle Finanzinstitute, sich auf dezentrale Plattformeneinzulassen, da sie Risiken im Zusammenhang mit Compliance, Sicherheit undVerbraucherschutz fürchten. Die aufsichtsrechtliche Zulassung ist der Schlüsselzur Überbrückung dieser Vertrauenslücke. Durch die Verknüpfung von Innovationund rechtlicher Aufsicht können DeFi-Plattformen die Transparenz undRechenschaftspflicht bieten, die Institutionen benötigen, um eine breiteAkzeptanz zu fördern und die gesamte Branche zu einem nachhaltigen Wachstum zuführen.Hong Yea, Mitbegründer und CEO von GRVT , erklärt: "Bermuda ist ein Pionier inder Strukturierung und Bereitstellung von regulatorischen Leitlinien für denMarkt digitaler Vermögenswerte. Die Erteilung der Lizenz durch das BMAunterstreicht unser Engagement für die Verbindung von dezentralem Finanzwesenund regulatorischer Compliance. Wir waren schon immer der Überzeugung, dass dieEinhaltung von Vorschriften die Grundlage für Krypto und DeFi und keineNebensache sein sollte. Ohne sie ist es fast unmöglich, das Vertrauen der