Heidelberger Druckmaschinen streicht 450 Stellen in Wiesloch-Walldorf Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will in den kommenden drei Geschäftsjahren die Personalkosten am Standort Wiesloch-Walldorf deutlich senken. Die Personalkosten sollen in diesem Zeitraum etwa durch den sozialverträglichen Abbau von …