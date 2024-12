Palantir: KI-Umbruch im US-Militär – Aktie auf neuem All Time High!

Tipp aus der Redaktion SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! Mehr erfahren

"US-amerikanische Unternehmen entwickeln weltweit führende Modelle, kämpfen jedoch mit der großflächigen Umsetzung in Verteidigungsanwendungen mit Regierungspartnern", erklärten die beiden Unternehmen.

Die Partnerschaft kommt kurz nach Andurils jüngster Vereinbarung mit OpenAI, um fortschrittliche KI-Lösungen für nationale Sicherheitsmissionen zu entwickeln. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Anduril umfassende Erfahrung in der Automatisierung robotischer Systeme und bietet autonome Lösungen für eine Vielzahl taktischer Verteidigungsoperationen.

Palantir hingegen profitiert vom Boom der Generativen KI. Die Nachfrage nach den Softwarelösungen des Unternehmens steigt sowohl bei Regierungen als auch bei Unternehmen weltweit. Gemeinsam wollen Palantir und Anduril nun eine Brücke zwischen fortschrittlicher Technologie und den Anforderungen des Verteidigungssektors schlagen, um KI-gestützte Lösungen effizient und sicher in nationalen Sicherheitsmissionen einzusetzen.

Die Palantir-Aktie kletterte am Freitag in Folge der Ankündigung der Kooperation um über 6 Prozent auf ein All Time High von 76,34 US-Dollar. Am Montag geht die Rallye weiter, die Aktie notiert vorbörslich bei knapp 80 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 345 Prozent an Wert dazugewonnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 77,00EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 11:12 Uhr) gehandelt.