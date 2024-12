Stellungnahme zur geplanten Änderung des § 21 StVG - Führerscheinkontrolle / Rechtssicherheit und Bürokratieabbau fraglich

Mannheim (ots) - "Eine Änderung des § 21 StVG begrüßen wir, die genannten Ziele

bezüglich Rechtsicherheit und Entlastung der Unternehmen werden im vorliegenden

Entwurf unseres Erachtens aber nicht erreicht", sagt Marc-Oliver Prinzing,

Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e.V. (BBM). Der

Verband ruft den Gesetzgeber daher auf, den Entwurf anzupassen, um praktisch

sinnvolle Rahmenbedingungen zu schaffen.



Zum Sachverhalt: Der § 21 Straßenverkehrsgesetz (StVG) soll geändert werden. Das

gewünschte Ziel der Änderung: Rechtssicherheit für Halter und eine Entlastung

der Wirtschaft von über 800.000 Arbeitsstunden durch wegfallenden Aufwand bei

der Führerscheinkontrolle. So lautet die Begründung zur beantragten

Gesetzesänderung in der Bundestags-Drucksache 447/24 vom 12.09.2024. In einer

Stellungnahme der Bundesregierung vom 25.11.2024 heißt es: "Die Bundesregierung

unterstützt das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Anliegen, die Kontroll- und

Dokumentationspflichten für den Arbeitgeber zu reduzieren und damit insgesamt

zur Entlastung von Bürokratie beizutragen."





Aus Sicht des Verbandes ist eine Änderung des § 21 StVG wünschenswert. Diesallein deswegen, weil der derzeitige Wortlaut des Gesetzes keinerlei Pflichteneines Halters regelt, gleichsam aber das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnisunter empfindliche Strafen stellt.Hierauf weist die Begründung zum Antrag auf Änderung des § 21 StVG zu Recht hin.Die Frage, ob durch die die nun geplante Änderung Rechtsicherheit entsteht unddie Wirtschaft tatsächlich entlastet wird, ist aber zu prüfen.Wir vertreten die Auffassung, dass dies im Ergebnis in beiden Fällen so nichtder Fall sein wird.Erreicht der Gesetzentwurf mehr Rechtssicherheit für Fuhrparkverantwortliche?Schaut man sich den jetzigen Wortlaut der Vorschrift an, so macht sich nach § 21StVG strafbar, wer fahrlässig zulässt, dass jemand ein Fahrzeug führt, der diedazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat, gegen den ein Fahrverbot verhängtwurde oder dessen Führerschein in Verwahrung genommen, sichergestellt oderbeschlagnahmt ist.Das unter Strafe stellen des Ergebnisses wird beschrieben, nicht jedoch was manals Verantwortlicher zu tun hat, um dieser zu entgehen.Vor der erstmaligen Überlassung eines Fahrzeugs muss sich der Arbeitgeber denFührerschein zeigen lassen und muss prüfen, ob für das überlassene Fahrzeug einegültige Fahrerlaubnis vorliegt. Hat der Arbeitgeber darüber hinaus konkreteZweifel am Vorliegen der gültigen Fahrerlaubnis, muss er die Kontrollewiederholen. Unklar war aber jeher, ob sich der Arbeitgeber grundsätzlich inregelmäßigen Abständen vergewissern muss, dass der Arbeitnehmer weiter zum