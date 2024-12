BAADER BANK stuft Compugroup Medical auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Compugroup mit Blick auf eine Übernahmeofferte auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Ankündigung der Gründerfamilie, im Falle einer Übernahme durch den Finanzinvestor CVC an Bord bleiben zu wollen, sei ein Indiz für deren Einschätzung, dass die Aktie deutlich mehr wert sei als die gebotenen 22 Euro je Aktie, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Er selbst sieht den Bewertungsmaßstab des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters um ein Drittel über jenem, den die Offerte impliziert./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 08:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CompuGroup Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +33,74 % und einem Kurs von 21,96EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Knut Woller

Analysiertes Unternehmen: Compugroup Medical

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m