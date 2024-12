WARBURG RESEARCH stuft Compugroup Medical auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Nach der zuletzt schwachen operativen Entwicklung sowie zwei Gewinnwarnungen 2023 und 2024 sei die Aktie zeitweise unter dem Ausgabepreis von 18 Euro zum Börsengang 2007 gesunken, schrieb Analyst Andreas Wolf am Montag in einer ersten Reaktion auf die Übernahmeofferte des Finanzinvestors CVC. Die angebotenen 22 Euro je Aktie beinhalteten - im Vergleich zum jüngsten Kaufangebot des Finanzinvestors TA Associates für den Branchenkollegen Nexus - eine niedrige Bewertung des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters. Obwohl die Offerte für Compugroup laut Wolf dem fairen Wert des Unternehmens nicht gerecht wird, räumt er ihr gute Erfolgschancen ein./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CompuGroup Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +33,74 % und einem Kurs von 21,96EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: Compugroup Medical

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,50

Kursziel alt: 24,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m