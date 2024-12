452 Meter Goldvererzung - Kilometer langes Goldsystem noch einmal ausgeweitet

Gleich mit der ersten Erweiterungsbohrung zu Goldentdeckung Halo Zone hat Golden Cariboo (WKN A402CQ / CSE GCC) einen weiteren spektakulären Bohrerfolg erzielt und durchgehende Goldvererzung über einen Abschnitt von mehr als 450 Metern nachgewiesen! Darunter waren auch zwei mächtige, hochgradige Mineralisierungsabschnitte.



Quelle: Depositphotos

Wie das Unternehmen von CEO Frank Callaghan nämlich meldet, wies man mit Bohrloch QGQ24-17 auf der Quesnelle Quartz Gold Mine-Liegenschaft (QGQ) über 452,51 Meter Goldmineralisierung mit durchschnittlich 0,30 g/t Gold nach und zwar ab gerade einmal 10,97 Metern Tiefe. In diesem geradezu erstaunlich langen Vererzungsabschnitt sind zudem gleich zwei hochgradigere Zonen enthalten – zum einen 1,01 g/t Gold über eine Mächtigkeit von 27,32 Metern und zum anderen 1,00 g/t Gold über 51,26 Meter!

Goldentdeckung bereits signifikant ausgeweitet

Damit hat Golden Cariboo die Halo Zone Entdeckung gleich mit der ersten Erweiterungsbohrung um 241 Meter nach Norden ausgedehnt – in Richtung der Claim-Grenze zu von Osisko Development kontrolliertem Land!



Querschnitt von QGQ24-17 Der untere Teil des gemeldeten Abschnitts in 443_28 m Tiefe entspricht einer vertikalen Tiefe von 324_0 m unter der Oberfläche; Quelle Golden Cariboo Resources

QGQ24-17 war das erste einer Reihe von nach Norden orientierten Bohrlöchern, mit denen das Unternehmen die nach Nordwesten verlaufende Mineralisierungszone sowie nach Nordosten verlaufenden Adern testen will, die die Goldvererzung enthalten. Laut den bislang erhaltenen Daten – aus den Bohrlöchern QGQ24-16 und QGQ24-17 – beträgt die horizontale Mächtigkeit der Mineralisierungszone starke 286 Meter. Allerdings wurde Bohrung QGQ24-17 nur beendet, da sie so nah an der Grenze zu Gebiet von Osisko Development liegt. Was bedeutet, dass das wahre Ausmaß der Vererzung dort noch nicht einmal bekannt ist…

Golden Cariboo hat bereits weitere Bohrungen in Richtung Norden und Nordwesten durchgeführt, um die Halo Zone in diesen Richtungen genauer abzugrenzen. Allerdings stehen die Analyseergebnisse noch aus. Es ließ sich aber bereits beobachten, dass man auch hier auf breite, fortlaufende Quarz-Karbonat- +/- Pyrit-Adern stieß, die sichtbares Gold enthalten, wie das Unternehmen Ende Oktober bereits meldete.

Auf jeden Fall ist es ein geradezu „unglaublicher“ Erfolg, gleich mit dem ersten Bohrloch auf eine Goldzone von 452 Metern zu treffen, betont CEO Frank Callaghan. Man habe es hier mit einem Goldsystem zu tun, das sich über mehrere Kilometer Länge erstrecke – und in der Lage sei, Vererzungszonen von beträchtlichem Umfang zu produzieren. Und all das in nur wenigen Kilometern Entfernung zu einer Gemeinde sowie Gleisen und einem wichtigen Highway! Bislang hat Golden Cariboo mit seinen Bohrungen eigentlich nur an der Oberfläche der Liegenschaft und der Halo Zone gekratzt. Aber das, so Herr Callaghan weiter, werden sich mit dem bereits angelaufenen, aggressiven Bohrprogramm des Unternehmens schon bald ändern!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Golden Carbiboo Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Golden Carbiboo Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.