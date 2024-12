Medigene AG gibt KRAS G12V als erstes Target für TCR-gesteuerte T-Zell Engager bekannt

Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gab heute die Auswahl der G12V-Mutation von KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologue) in Verbindung mit HLA*A11 als erstes Zielmolekül für die gemeinsame Entwicklung von T-Zell-Rezeptor-gesteuerten T-Zell-Engagern (TCR-TCEs) mit WuXi Biologics bekannt.

Die Auswahl dieses ersten Targets ist ein entscheidender Schritt in der Partnerschaft zwischen Medigene und WuXi Biologics, die in den nächsten drei Jahren die Entwicklung mehrerer TCR-TCE-Konstrukte zum Ziel hat. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Medigenes Expertise in der Generierung und Charakterisierung hochsensibler, spezifischer und sicherer (3S) TCRs mit WuXi Biologics' einzigartigem Anti-CD3-monoklonalem Antikörper (mAb), seiner TCE-Plattform und der firmeneigenen bispezifischen Antikörperplattform WuXiBody zusammengeführt.

"Die rasche Auswahl von KRAS G12V als Target für das erste Programm, bekannt als MDG3010 in der Pipeline von Medigene, markiert den Auftakt zur Entwicklung einer TCR-TCE-Bibliothek für die Therapie von schwer behandelbaren Tumoren. Das zügige Voranschreiten des Programms spiegelt die äußerst effektive Zusammenarbeit zwischen den Teams wider", sagte Selwyn Ho, CEO von Medigene. "Wir glauben, dass die Kombination des 3S TCRs von Medigene mit dem CD3-mAb und der bispezifischen Plattform von WuXi Biologics ein erstklassiges Therapeutikum in gebrauchsfertiger Darreichungsform ermöglichen kann, das präzise eine große Zahl von Patienten adressiert, die diese validierte, häufig auftretende KRAS-Mutation aufweisen."

KRAS-Mutationen sind weithin als die häufigsten onkogenen Mutationen anerkannt und spielen eine bedeutende Rolle bei Indikationen, die viele Patienten betreffen, wie z. B. Bauchspeicheldrüsen-, Dünndarm-, Dickdarm- und Lungenkrebs.1 Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs gehören KRAS-Mutationen zu den frühesten und kritischsten genetischen Veränderungen, die in mehr als 95 % der Fälle auftreten, wobei G12D und G12V die häufigsten sind (~65 %).2,3 Im Jahr 2020 war Bauchspeicheldrüsenkrebs die siebthäufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle weltweit, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, mit fast so vielen neu diagnostizierten Patienten (496.000) wie Todesfällen (466.000) in dieser Indikation.4

