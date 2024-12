Compugroup plant CVC-Einstieg und Börsenabschied - Kurssprung

(neu: Mit Kurs und angekündigtem Übernahmeangebot aktualisiert.)

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der schwächelnde Softwareanbieter Compugroup Medical will sich mit dem Großeinstieg des Finanzinvestors CVC stabiler aufstellen und Abschied von der Börse nehmen. Die Unternehmen schlossen eine Investorenvereinbarung, innerhalb derer CVC die Anteile übernehmen will, die nicht der Gesellschaftergruppe um die Familie des Unternehmensgründers Frank Gotthardt gehören. CVC will 22 Euro je Aktie bieten und verhalf dem in diesem Jahr schlecht gelaufenen Papier am Montag zu einem Kurssprung.

Bereits am Wochenende hatte sich ein solcher Schritt abgezeichnet, die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte auf Basis eigener Informationen entsprechend berichtet. Compugroup bestätigte in der Nacht zum Montag dann die Gespräche, schnell kam es dann auch zur offiziellen Ankündigung der Offerte. Die Aktie sprang am Vormittag um knapp 31 Prozent auf 21,54 Euro hoch.