Promedica Gruppe - Betreuungsdienstleister feiert 20. Jubiläum

Essen (ots) -



- Europas größter Dienstleister von häuslichen Betreuungsleistungen feiert

Geburtstag

- individuelle Betreuungslösungen und Alltagshelfer für die Pflege zu Hause

immer

- nachgefragter

- Entlastung pflegender Angehöriger im Fokus



Die bundesweit tätige Promedica Gruppe feiert im Dezember dieses Jahres das

zwanzigste Jubiläum ihres Bestehens. Im Jahr 2004 in Essen gegründet, hat sich

die Unternehmensgruppe recht zügig als Vorreiter der Betreuungswirtschaft einen

guten Ruf erarbeitet. Das Credo des Dienstleisters ist, hilfebedürftigen

Menschen ein Leben in der vertrauten eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen, auch

wenn ein Assistenzbedarf vorhanden und ein Pflegegrad vonnöten ist. Pflegende

Angehörige sollen aktive Entlastung und Unterstützung erfahren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit über 5.800 Alltagsbetreuerinnen und Alltagsbetreuern, sowieUnternehmenszentralen in Polen, Deutschland und Großbritannien, entwickelte sichdas Unternehmen über zwei Jahrzehnte hinweg zum europäischen Branchenprimus vonBetreuungsleistungen in häuslicher Gemeinschaft."Was vor zwei Jahrzehnten mit dem guten Gedanken, hilfebedürftigen Menschen einLeben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, gestartet ist, hat sich zueinem bedeutenden Dienstleister der deutschen Sozialwirtschaft entwickelt"verdeutlicht die COO des Unternehmens, Marta Bernat, die bereits seit mehr als16 Jahren in leitender Position für die Gruppe tätig ist.Dorota Debska, als langjährig erfahrene Alltagsbetreuerin, sagt "Zum Jahresendewerde ich bereits zehn Jahre für Promedica arbeiten. Ich habe früher in einerpharmazeutischen Großhandlung in Lublin gearbeitet. Ursprünglich kam ich fürdrei Monate nach Deutschland, dann habe ich jedes Jahr verlängert, bis heute. Eswar die richtige Entscheidung. Mein Sohn hatte mich vor einem Jahrzehnt auf diedeutsch-polnische Promedica Gruppe hingewiesen, da ich mich gerne um alteMenschen kümmere. Ich unterstütze sie darin, im gewohnten Umfeld verbleiben zukönnen. Oftmals gehöre ich fast schon zur Familie".Mehr als 56.600 Familien aus Deutschland nutzten seit 2004 die Vorteile derhäuslichen Rundum-Betreuung. Der zunehmende Mangel an Fachkräften in derAltenpflege, die Überlastung pflegender Angehöriger und die steigendeLebenserwartung, lässt das Interesse deutscher Haushalte an dieserDienstleistung stetig steigen.Die Mainzer Promedica Partnerin Aleksandra Falenska ist von Anfang an dabei."Vor gut zwanzig Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Betreuung vonunterstützungsbedürftigen Seniorinnen und Senioren eine Aufgabe mit Zukunft ist.Darum schloss ich mich der Promedica Gruppe als selbständige Unternehmerin an.