Analystenkommentare treiben BASF nach oben

Wir haben gerade alle möglichen Indikatoren nach oben durchstoßen, bei aber noch sehr geringen Umsatz was mich stutzig macht.Bei 45,45 € in etwa sind wir wieder beim Ausgangspukt vom Quartalsbericht Ende Oktober. Um 10 Uhr startet die Amivorbörse mal schauen ob es gehalten werden kann oder ob gar der Umsatz steigt und wir Richtung 5 % Plus gehen. Wäre ja mal was für die alte Dame.