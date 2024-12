ein neues Kapitel der Elektromobilität im beliebten Segment der Kompakt-SUV

Mladá Boleslav (ots) - > Preise ab rund 33.000 Euro: Elroq startet unter

Berücksichtigung von Batteriegröße und umfangreicher Serienausstattung als

günstigstes Elektrofahrzeug seines Segments auf dem europäischen Markt



> In Deutschland liegt der Einstiegspreis für den Elroq bei 33.900 Euro (Skoda

Elroq 50 Tour 125 kW (170 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 - 16,5 kWh/100

km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; vorläufige

Werte)





> Erstes Serienmodell: Elroq hebt das Exterieurdesign der Marke mit derDesignsprache Modern Solid auf ein neues Level> Allrounder: kompakte Abmessungen, geräumiges Interieur, präzises Handling undein kleiner Wendekreis machen den Elroq zum perfekten Begleiter für täglicheFahrten in der Stadt und Outdoor-Abenteuer im Umland> Verbesserte Nutzererfahrung: exzellente Aerodynamik, kürzere Ladezeiten dankbis zu 175 kW Ladeleistung; Antriebe mit bis zu 210 kW ermöglichen Reichweitenvon mehr als 580 Kilometern(1)> Fahrkomfort und Nachhaltigkeit: Interieur des Elroq kombiniert klares Designmit bis zu 1.580 Liter Kofferraumvolumen, intuitiver Konnektivität und modernennachhaltigen Materialien> Umfassende Serienausstattung: Rückfahrkamera, Klimatisierung mit Fernzugriff,Proaktiver Insassenschutz, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowieAusstiegswarner (Side Assist), 13 Zoll großer Infotainmentbildschirm undSmartLinkVorhang auf für den ersten seiner Art: Der neue Skoda Elroq ist das erste reinelektrische Modell der tschechischen Marke im wichtigen Segment der Kompakt-SUV.Gleichzeitig setzt er als erstes Serienmodell die neue Skoda DesignspracheModern Solid um. Sie verbindet Robustheit, Funktionalität und Authentizität. DerElroq bietet umfassende Antriebs- und Batterieoptionen, die bis zu mehr als 580Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus(1) ermöglichen. Zur umfangreichenSerienausstattung gehören unter anderem eine Rückfahrkamera, der ProaktiveInsassenschutz, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner (SideAssist), 13-Zoll-Infotainmentbildschirm und SmartLink. Der Elroq ist in seinemSegment das erschwinglichste Elektroauto auf dem europäischen Markt und startetab rund 33.000 Euro - ohne mögliche staatliche Förderungen. In Deutschland liegtder Einstiegspreis für den Elroq bei 33.900 Euro für den Elroq 50 Tour.(1) Die angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Dietatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise,Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung vonHeizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: mailto:christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5926189OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH