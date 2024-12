Steuerfreie Benefits 2025 - So machen Unternehmen ihre Mitarbeiter nächstes Jahr glücklich (FOTO)

Hamburg (ots) - Unternehmen stehen der Herausforderung gegenüber, nach

innovativen Wegen zu suchen, um ihre Mitarbeiter zu motivieren und an sich zu

binden. Steuerfreie Zusatzleistungen spielen dabei eine immer größere Rolle. Sie

bieten nicht nur einen finanziellen Vorteil, sondern steigern auch die

Mitarbeiterzufriedenheit.



Die richtigen steuerfreien Benefits können dabei einen erheblichen Unterschied

machen, wie Mitarbeiter ihr Arbeitsumfeld wahrnehmen und sich an ihr Unternehmen

gebunden fühlen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie als Unternehmen Ihre

Mitarbeiter mit steuerfreien Benefits im Jahr 2025 glücklich machen.









Einmalzahlungen, wie zum Beispiel das Weihnachtsgeld, waren früher ein adäquates

Mittel, um den Mitarbeitern Wertschätzung auszudrücken. Gleiches galt für

Gehaltserhöhungen. Heutzutage ist dies nicht mehr so, da Sozialabgaben und

Steuerzahlungen einen Großteil der monetären Zuwendung auffressen. Vorübergehend

bringen sie dem Arbeitnehmer zwar finanzielle Entlastung, doch während des

restlichen Jahres erfolgt keine Anerkennung der Mitarbeiterleistungen durch den

Arbeitgeber mehr. Deshalb tragen Einmalzahlungen und Gehaltserhöhungen nicht zu

einer stärkeren Mitarbeiterbindung bei. In Zeiten des Fachkräftemangels, in

denen es schwierig ist, qualifiziertes Personal zu finden, sollten entsprechende

Maßnahmen jedoch unbedingt ergriffen werden.



Eine sinnvolle Alternative stellen steuerfreie Benefits dar. Nach aktuellem

Steuerrecht sind pro Jahr bis zu 2.530 Euro allein als Entgelt-Benefit möglich,

wenn die entsprechenden Regelungen voll ausgeschöpft werden. Das ist allerdings

selten der Fall, weil die meisten Unternehmen nicht wissen, welche geförderten

Zulagen gewährt werden können.



Diese Mitarbeiter-Benefits sind sozialversicherungs- und steuerfrei



Jeden Monat können Unternehmen ihren Mitarbeitern 50 Euro Sachbezug gewähren.

Diese sind nicht abgabepflichtig, wodurch sich eine zusätzliche Summe von 600

Euro netto pro Jahr ergibt. Weitere 50 Euro monatlich können Arbeitgeber ihren

Angestellten als Internetpauschale zukommen lassen. Auch diese muss nicht

versteuert werden, unabhängig davon, ob das Internet für berufliche Zwecke oder

privat genutzt wird. Allein diese beiden Benefits erhöhen das Jahreseinkommen

damit um 1.200 Euro.



Hinzu kommt ein Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten, der sogenannte

Kita-Zuschuss. Sofern die berufstätigen Eltern einen Nachweis über die

Betreuungskosten vorlegen, bleibt der Arbeitgeberzuschuss, für den es keine Seite 2 ► Seite 1 von 2



Mitarbeiter wünschen sich mehr als finanzielle ZuwendungenEinmalzahlungen, wie zum Beispiel das Weihnachtsgeld, waren früher ein adäquatesMittel, um den Mitarbeitern Wertschätzung auszudrücken. Gleiches galt fürGehaltserhöhungen. Heutzutage ist dies nicht mehr so, da Sozialabgaben undSteuerzahlungen einen Großteil der monetären Zuwendung auffressen. Vorübergehendbringen sie dem Arbeitnehmer zwar finanzielle Entlastung, doch während desrestlichen Jahres erfolgt keine Anerkennung der Mitarbeiterleistungen durch denArbeitgeber mehr. Deshalb tragen Einmalzahlungen und Gehaltserhöhungen nicht zueiner stärkeren Mitarbeiterbindung bei. In Zeiten des Fachkräftemangels, indenen es schwierig ist, qualifiziertes Personal zu finden, sollten entsprechendeMaßnahmen jedoch unbedingt ergriffen werden.Eine sinnvolle Alternative stellen steuerfreie Benefits dar. Nach aktuellemSteuerrecht sind pro Jahr bis zu 2.530 Euro allein als Entgelt-Benefit möglich,wenn die entsprechenden Regelungen voll ausgeschöpft werden. Das ist allerdingsselten der Fall, weil die meisten Unternehmen nicht wissen, welche gefördertenZulagen gewährt werden können.Diese Mitarbeiter-Benefits sind sozialversicherungs- und steuerfreiJeden Monat können Unternehmen ihren Mitarbeitern 50 Euro Sachbezug gewähren.Diese sind nicht abgabepflichtig, wodurch sich eine zusätzliche Summe von 600Euro netto pro Jahr ergibt. Weitere 50 Euro monatlich können Arbeitgeber ihrenAngestellten als Internetpauschale zukommen lassen. Auch diese muss nichtversteuert werden, unabhängig davon, ob das Internet für berufliche Zwecke oderprivat genutzt wird. Allein diese beiden Benefits erhöhen das Jahreseinkommendamit um 1.200 Euro.Hinzu kommt ein Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten, der sogenannteKita-Zuschuss. Sofern die berufstätigen Eltern einen Nachweis über dieBetreuungskosten vorlegen, bleibt der Arbeitgeberzuschuss, für den es keine