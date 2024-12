WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus nach endgültigen Zahlen für 2023/24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Dass der Autozulieferer recht breite Zielspannen für das neue Geschäftsjahr 2024/25 ausgegeben habe, sei nach der Gewinnwarnung im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie der in den zwei Vorjahren gerade so erreichten bereinigten Margenziele (Ebit) verständlich, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem seien die anstehenden Herausforderungen durch das Konjunkturumfeld weiter hoch./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,96 % und einem Kurs von 32,75EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 11:44 Uhr) gehandelt.