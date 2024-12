ROUNDUP Stabilus will geringere Dividende zahlen - Umsatz könnte wachsen Der Automobilzulieferer Stabilus will im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2024/25 mindestens so viel umsetzen wie im alten Jahr. Die Profitabilität wird um das Vorjahresniveau herum erwartet. Insgesamt dürfte das Geschäftsumfeld …