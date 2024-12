Compugroup-Kurssprung wegen Übernahmeofferte

(neu: Kurs, Experten und Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Übernahmeangebot hat die Aktien der Compugroup am Montag nach oben schnellen lassen. Der Finanzinvestor CVC nutzt den tiefen Fall der Aktie in den vergangenen Jahren für eine Offerte zum Großeinstieg bei den Koblenzern. Geboten werden 22 Euro je Aktie, was einer Prämie von etwa der Hälfte gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate entspricht. Der Compugroup-Kurs zog um 32 Prozent auf 21,76 Euro an. In der Spitze lag er knapp über der 22-Euro-Marke.

Erste Spekulationen über das CVC-Interesse waren am Sonntag aufgekommen. Über Nacht hatte die Compugroup dann Gespräche bestätigt. Am Montag folgte die Ankündigung. Die Offerte kommt zeitlich nahe an einem Tiefpunkt des Aktienkurses, der im Herbst das niedrigste Niveau seit etwa 12 Jahren erreicht hatte. Mit einem Abschlag von mehr als der Hälfte zählten die Compugroup-Aktien 2024 zuletzt im SDax zu den vier schlechtesten Indexwerten. Eine enttäuschende Geschäftsentwicklung und mehrere Gewinnwarnungen hatten die Aktien belastet.