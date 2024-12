Plug Power könnte "innerhalb eines Jahres bankrottgehen", warnt ein Shortseller

Ein großes Problem für Plug Power sei demnach die Wasserversorgung, da das Unternehmen Schwierigkeiten hat, genügend Wasser für seine Wasserstoffanlagen zu beschaffen. Dies könnte den Betrieb behindern, was bedeutet, dass es keinen klaren Weg für die Rückzahlung eines Darlehens an das US-Energieministerium gibt und die Chancen, es überhaupt zu erhalten, beeinträchtigt werden.

Hunterbrook Media, das Schwesterunternehmen des Hedgefonds Hunterbrook Capital, behauptet, dass das US-Energieministerium (DOE) möglicherweise kein Darlehen an Plug Power vergibt, da der Plan zur Fortführung des Betriebs unvollständig sei.

Hunterbrook Media argumentiert, dass es sich um eine "finanzielle Rettungsleine" für das Unternehmen handeln würde. Es wird weiter behauptet, dass Plug Power "das Geld ausgeht" und das Unternehmen ohne diesen DOE-Kredit "innerhalb eines Jahres in Konkurs gehen könnte".

Tipp aus der Redaktion SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! Mehr erfahren

Hunterbrook Capital hält eine Short-Position in Plug Power, die Berichterstattung von Hunterbrook Media muss entsprechend vorsichtig betrachtet werden.

Die Plug-Power-Aktie hat sich seit Jahresbeginn nahezu halbiert und ist damit weit hinter dem breiten Markt zurückgeblieben. Der Analyst Chris Dendrinos von RBC Capital bekräftigte am 3. Dezember seine Empfehlung "Halten" und legte ein Kursziel von 2,00 US-Dollar fest.

Nachdem Andy Marsh, CEO von Plug Power, auf die Vorwürfe des Shortsellers reagierte, konnte die Aktie zweistellig zulegen. Marsh bezeichnete die Anschuldigungen als "unbegründet" und stellte klar, dass das Unternehmen in seinem Kühlverfahren Stickstoff anstelle von Wasser verwendet, was demnach im Bericht fälschlicherweise behauptet wurde.

Dennoch bleiben Anleger skeptisch, die Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen volatil. An der Wall Street lautet das Konsensrating der Analysten für die Plug-Power- Aktie "Halten", basierend auf vier Kauf-, zehn Halten- und vier Verkaufsratings in den letzten drei Monaten. Damit einher geht ein durchschnittliches Kursziel von 2,51 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 2,340EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 12:38 Uhr) gehandelt.