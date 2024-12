Richtungslos zum Wochenauftakt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Montag relativ wenig bewegt und keine einheitliche Richtung gefunden. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,01 Prozent tiefer bei 4.977,51 Punkten. Der französische Cac 40 gewann 0,35 Prozent auf 7.452,75 Zähler.

Aus Branchensicht waren Rohstoffwerte europaweit am gefragtesten. So verteuerten sich die Aktien von Rio Tinto um 4,3 Prozent und jene von Glencore um 3,7 Prozent. Am unteren Ende des Sektortableaus waren Immobilienaktien zu finden.

Erneut deutliche Gewinne verzeichneten die Luxuswerte und setzten damit ihren Erholungskurs fort. An der Spitze des EuroStoxx 50 standen Kering mit einem Plus von 3,7 Prozent, gefolgt von LVMH mit plus 2,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten waren fundamentale Nachrichten Mangelware, sodass vor allem Analystenstudien bewegten. So fielen die Anteilsscheine von Signify um 1,9 Prozent, nachdem die Investmentbank Morgan Stanley die Titel des Lichttechnik-Unternehmens auf "Equal-Weight" herabgestuft hatte.

Die Papiere von Nokia rückten nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan um 1,7 Prozent vor. Die Gewinnschätzungen für den Netzwerkausrüster seien schlagbar, sodass sich der Kursanstieg der 2024 gut gelaufenen Aktie 2025 fortsetzen sollte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande. Er setzt im kommenden Jahr vor allem zunehmende Investitionen der Telekomkonzerne./edh/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 645,8 auf Tradegate (09. Dezember 2024, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +6,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,47 %. Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 304,69 Mrd.. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 675,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 629,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 720,00EUR was eine Bandbreite von -2,86 %/+11,20 % bedeutet.